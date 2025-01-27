尹錫悅遭起訴內亂罪 民調反升

鑒於南韓法院二度駁回檢方對延押總統尹錫悅的聲請，檢方廿六日以內亂罪嫌對他提起公訴。他也淪為南韓史上首位被起訴的現任總統。不過韓媒朝鮮日報廿四日引述最新民調報導，他的支持率已達四成六九。

包括卸任和現任總統在內，尹錫悅也將淪為韓史上第五位出庭受審的總統，第一個則是一九九五年十二月的前總統盧泰愚，之後是全斗煥、朴槿惠與李明博，但四人當時皆不具總統身分。

接下來尹錫悅除了應付憲法法院對他彈劾案的審理，還有檢方對他的起訴。他仍未獲釋，其總統職權也仍處於停職狀態。

自尹錫悅去年十二日三日晚間突實施緊急戒嚴令以來，已歷五十四天。檢方就尹錫悅宣布戒嚴事件組成的特別偵查本部檢察官廿六日決定起訴，理由是他涉嫌內亂罪首腦。檢方並認為本案仍有滅證之虞，惟由於他仍具總統身分，除了內亂及外患罪外不受刑事訴究，故起訴時並未指控他犯濫權妨礙他人行使權利。

檢方並質疑向首爾中央地方法院先後於廿四、廿五日聲請延押尹錫悅至二月六日，卻都被駁回的理由「令人費解」。檢方表示法院二次裁定使檢方無法對他進行補充調查。

法官首次駁回時指稱，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）已將調查尹錫悅涉嫌內亂罪首腦的案件與相關證據，以及請檢方起訴他的文件都移交檢方，那檢方就應據此判斷起訴與否，已沒理由繼續調查。檢方說第二次被駁回的理由也類似。

另外，朝鮮日報引述網媒NewDaily廿三至廿四日民調顯示，不支持尹錫悅的比率為勉強過半的百分之五十點八。保守派執政黨國民力量黨支持率達四成六七，進步派最大在野黨共同民主黨三成六八。