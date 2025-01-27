南韓現任總統首例 尹錫悅涉內亂罪被起訴

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
南韓總統尹錫悅。美聯社
南韓總統尹錫悅。美聯社

南韓檢方26日以涉嫌帶頭發動內亂等罪嫌，起訴總統尹錫悅，這也是該國史上首次有現職總統在被羈押的情況下遭起訴。此時法院也正在審理尹錫悅的彈劾案。

韓聯社報導，尹錫悅去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴，趕到國會嘗試就解除戒嚴進行表決的國會議員，與被派到國會的軍隊對峙，場面一度混亂，最後在國會通過表決下，於隔天凌晨迅速解除戒嚴。

尹錫悅在事件發生後，遭國會彈劾。本月3日，公調處對尹錫悅首次執行拘留，但遭到阻攔而未果。15日，公調處再次執行拘留而獲得成功。由於尹錫悅一直不配合調查，19日遭正式逮捕。公調處23日將此案移交檢方，並要求檢方對其提起公訴。

檢方在接到案件後，兩度提出延長羈押的申請，均被法院駁回。在尹錫悅的首次羈押期限即將屆滿之際，檢方如今做出起訴的決定。

檢方表示，綜合檢討緊急戒嚴特別搜查本部這段時間以來調查、及從警方獲得的調查證據後，判斷應對嫌疑者提起訴訟。然而，由於尹錫悅的羈押期限僅剩兩天，檢方如今必須在沒有直接訊問尹錫悅的情況下，在法庭上證明他有罪。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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