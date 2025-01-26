韓國檢方2度聲請延押總統尹錫悅 再遭法院駁回
韓國檢方2度聲請延長羈押因戒嚴風波被彈劾的總統尹錫悅，但今天再遭首爾中央地方法院駁回，讓檢察官面臨迅速起訴尹錫悅的壓力。
法新社報導，尹錫悅上週被依叛亂罪嫌逮捕，成為韓國首位因刑事調查而遭到羈押的在任國家元首。
尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，但僅持續約6小時就遭到國會議員投票否決。不過這場風波仍讓韓國陷入數十年來最嚴重的政治危機。
首爾中央地院昨天已駁回1次檢方聲請延長羈押，因為「難以找到充分理由」批准。
檢方今天再發布簡短聲明說，首爾中央地院又駁回檢方2度提出的延押尹錫悅聲請。
檢方原本計劃羈押尹錫悅至2月6日以利偵訊，之後再正式將他起訴，但如今必須調整計畫。有政治評論員表示，檢方現在必須加快腳步正式起訴尹錫悅，才能繼續關押他。
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