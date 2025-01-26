韓國檢方2度聲請延押總統尹錫悅 再遭法院駁回

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

韓國檢方2度聲請延長羈押因戒嚴風波被彈劾的總統尹錫悅，但今天再遭首爾中央地方法院駁回，讓檢察官面臨迅速起訴尹錫悅的壓力。

法新社報導，尹錫悅上週被依叛亂罪嫌逮捕，成為韓國首位因刑事調查而遭到羈押的在任國家元首。

尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，但僅持續約6小時就遭到國會議員投票否決。不過這場風波仍讓韓國陷入數十年來最嚴重的政治危機。

首爾中央地院昨天已駁回1次檢方聲請延長羈押，因為「難以找到充分理由」批准。

檢方今天再發布簡短聲明說，首爾中央地院又駁回檢方2度提出的延押尹錫悅聲請。

檢方原本計劃羈押尹錫悅至2月6日以利偵訊，之後再正式將他起訴，但如今必須調整計畫。有政治評論員表示，檢方現在必須加快腳步正式起訴尹錫悅，才能繼續關押他。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

韓公調處將尹錫悅案移交檢方 估下月起訴

尹錫悅戒嚴原因 律師：因薩德機密洩陸、北韓駭客入侵

尹錫悅親出庭否認指示抓國會議員 主張未打算實行戒嚴詳細禁令

首度就彈劾案赴憲法法院出庭 尹錫悅驚傳送醫…韓媒稱：定期健檢

相關新聞

韓檢再聲請延押尹錫悅遭駁

首爾中央地方法院廿四日晚間駁回檢方延押南韓總統尹錫悅至二月六日的聲請，檢方廿五日約凌晨二時（台灣時間同日約凌晨一時）提出...

韓檢方稱「有權補充調查」再度聲請延押尹錫悅 被南韓法院駁回

路透引述韓聯社報導，針對南韓檢方24日提出聲請，要求將南韓總統尹錫悅延長羈押至2月6日，卻遭首爾中央地方法院駁回，南韓檢...

南韓檢方聲請延押尹錫悅 遭駁回

南韓檢察廳緊急戒嚴特別偵查本部，廿四日聲請首爾中央地方法院延長對總統尹錫悅的羈押至二月六日。韓媒報導稱，地院的裁定結果廿...

不認戒嚴失敗…尹錫悅出席彈劾案開庭 坦言：結束得比預期快

韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第4次開庭，尹錫悅在辯論中表示，他不認為戒嚴像國會所說的那樣失敗，但結束得比預期快

曾下令抓議員？尹錫悅彈劾案再開庭 韓前防長還原戒嚴當晚「沒收過指示」

涉嫌共謀戒嚴的韓國前國防部長金龍顯今天作為證人出席總統尹錫悅彈劾案審判，稱尹錫悅在戒嚴當時並未下令抓捕國會議員，並指下令...

南韓政爭拖累上季經濟成長乏力 央行2月降息機率升

南韓政爭不止，打擊消費者信心，加上出口減緩，拖累南韓上季經濟表現維持低迷，成長率低於預期，也可能促使央行在2月降息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。