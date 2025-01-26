韓檢再聲請延押尹錫悅遭駁

首爾中央地方法院廿四日晚間駁回檢方延押南韓總統尹錫悅至二月六日的聲請，檢方廿五日約凌晨二時（台灣時間同日約凌晨一時）提出抗告，再次聲請延押至二月六日。但地院廿五日晚間再次駁回。

韓媒報導，如此一來，檢方必須在第一次羈押期滿前，就是否起訴尹錫悅做出決定，若不起訴，他就獲釋。檢方表示，兩次聲請延押被法官駁回的理由類似。檢方聲稱已就聲請延押被駁回做好準備。

地院首次駁回時指稱，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）既然已將調查他涉嫌內亂罪首腦的案件和相關證據，以及請檢方對他提起公訴的卷宗等文件均移交檢方，那檢察官應據此判斷是否起訴，已無繼續調查的理由。

公調處廿三日將本案移交檢方就尹錫悅去年十二月三日宣布戒嚴設立的特別搜查本部，該處十七日聲請首爾西部地方法院羈押，法院十九日准押，期限至廿七日。韓媒報導稱，只要抗告被駁回，檢方最晚廿六日起訴他的可能性很大。

公調處十五日逮捕尹錫悅並於十七日聲押他，首爾西部地方法院十九日凌晨裁定聲押，但這段期間該處從未順利對他進行面對面的實質調查，預料檢方也將在無法對他做進一步調查下起訴。