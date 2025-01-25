韓檢方稱「有權補充調查」再度聲請延押尹錫悅 被南韓法院駁回

路透引述韓聯社報導，針對南韓檢方24日提出聲請，要求將南韓總統尹錫悅延長羈押至2月6日，卻遭首爾中央地方法院駁回，南韓檢方25日凌晨提出抗告，卻仍舊為法院駁回。

南韓檢方提出延押的理由，是因為從過往案例來看，檢察機關有權對「高級公職人員犯罪調查處」（公調處）移交的案件補充調查；但尹錫悅的律師團隊則強調，延長羈押只會讓本已有違法爭議的程序，更添疑慮。

尹錫悅所屬的國民力量也表示，重點在於讓尹錫悅接受調查，而非想盡方法將之拘留，檢方應立即釋放尹錫悅。