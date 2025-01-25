快訊

年前不平靜…台南今晚1分鐘內連2震 氣象署說明了

車尾稀爛氣囊全爆 百萬網紅千千返鄉遇車禍：有記憶就在醫院

年終獎金自己賺！春節加碼拚大樂透1億頭獎 大小紅包獎號看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

韓檢方稱「有權補充調查」再度聲請延押尹錫悅 被南韓法院駁回

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
南韓檢方聲請延押尹錫悅，遭法院再次駁回。圖為民眾走上首爾街頭要求立刻起訴尹錫悅。圖／美聯社
南韓檢方聲請延押尹錫悅，遭法院再次駁回。圖為民眾走上首爾街頭要求立刻起訴尹錫悅。圖／美聯社

路透引述韓聯社報導，針對南韓檢方24日提出聲請，要求將南韓總統尹錫悅延長羈押至2月6日，卻遭首爾中央地方法院駁回，南韓檢方25日凌晨提出抗告，卻仍舊為法院駁回。

南韓檢方提出延押的理由，是因為從過往案例來看，檢察機關有權對「高級公職人員犯罪調查處」（公調處）移交的案件補充調查；但尹錫悅的律師團隊則強調，延長羈押只會讓本已有違法爭議的程序，更添疑慮。

尹錫悅所屬的國民力量也表示，重點在於讓尹錫悅接受調查，而非想盡方法將之拘留，檢方應立即釋放尹錫悅。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

韓公調處將尹錫悅案移交檢方 估下月起訴

尹錫悅戒嚴原因 律師：因薩德機密洩陸、北韓駭客入侵

尹錫悅親出庭否認指示抓國會議員 主張未打算實行戒嚴詳細禁令

首度就彈劾案赴憲法法院出庭 尹錫悅驚傳送醫…韓媒稱：定期健檢

相關新聞

韓檢方稱「有權補充調查」再度聲請延押尹錫悅 被南韓法院駁回

路透引述韓聯社報導，針對南韓檢方24日提出聲請，要求將南韓總統尹錫悅延長羈押至2月6日，卻遭首爾中央地方法院駁回，南韓檢...

南韓檢方聲請延押尹錫悅 遭駁回

南韓檢察廳緊急戒嚴特別偵查本部，廿四日聲請首爾中央地方法院延長對總統尹錫悅的羈押至二月六日。韓媒報導稱，地院的裁定結果廿...

不認戒嚴失敗…尹錫悅出席彈劾案開庭 坦言：結束得比預期快

韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第4次開庭，尹錫悅在辯論中表示，他不認為戒嚴像國會所說的那樣失敗，但結束得比預期快

曾下令抓議員？尹錫悅彈劾案再開庭 韓前防長還原戒嚴當晚「沒收過指示」

涉嫌共謀戒嚴的韓國前國防部長金龍顯今天作為證人出席總統尹錫悅彈劾案審判，稱尹錫悅在戒嚴當時並未下令抓捕國會議員，並指下令...

南韓政爭拖累上季經濟成長乏力 央行2月降息機率升

南韓政爭不止，打擊消費者信心，加上出口減緩，拖累南韓上季經濟表現維持低迷，成長率低於預期，也可能促使央行在2月降息。

韓公調處將尹錫悅案移交檢方 估下月起訴

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，決定將總統尹錫悅涉及內亂等罪嫌案移交檢方，並要求起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。