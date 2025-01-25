南韓檢方聲請延押尹錫悅 遭駁回

南韓檢察廳緊急戒嚴特別偵查本部，廿四日聲請首爾中央地方法院延長對總統尹錫悅的羈押至二月六日。韓媒報導稱，地院的裁定結果廿四日晚間就出爐，院方駁回檢方延押聲請，理由是「難謂有繼續調查的令人信服理由」。

鑒於調查許可權有限，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）已將尹錫悅涉嫌作為去年十二月三日內亂罪罪魁案移交檢方。

公調處此前均以尹錫悅官邸所在的首爾龍山區漢南洞是在首爾西部地方法院管轄範圍內，而向首爾西部地院聲請逮捕令與羈押令。本案移交檢方後，檢方則認為內亂罪案件是由首爾中央地院管轄。

若法官裁定延押，檢方將盡快對尹錫悅展開面對面的調查，最快本周末開始。但若法官駁回檢方的延押聲請，檢方就必須立刻起訴。

自尹錫悅十五日被捕當日起算，最多可被羈押廿天。檢方十八日聲請首爾西部地院羈押他，院方十九日裁定羈押。

另外，民調機構「韓國蓋洛普」廿四日發布廿一至廿三日所做的最新民調結果，顯示執政黨國民力量黨與最大在野黨共同民主黨的支持率分別為三成八及四成，連三周維持在三個百分點內。

韓國蓋洛普表示，朝野兩大黨支持度自一月起恢復為去年四月國會選舉前的拉鋸，去年十二月三日尹錫悅突宣布緊急戒嚴後，朝野兩大黨的民調消長變化與二○一六年十二月前總統朴槿惠被國會彈劾時很不同，當時保守派的執政黨新世界黨支持率一度跌至只剩一成二。