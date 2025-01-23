不認戒嚴失敗…尹錫悅出席彈劾案開庭 坦言：結束得比預期快
韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第4次開庭，尹錫悅在辯論中表示，他不認為戒嚴像國會所說的那樣失敗，但結束得比預期快。
尹錫悅指出，彈劾案請求人（國會）主張戒嚴失敗，但他認為這並不是失敗的戒嚴。尹錫悅去年底12月3日晚間宣布緊急戒嚴，但隨即因國會表決通過解除。
他說，當時國會非常迅速就要求解除戒嚴，他也在表決通過後，立即就指示時任國防部長金龍顯、戒嚴司令官朴安洙撤退。
「我和部長（金龍顯）、軍方指揮官都知道，現在在第一線的軍方幹部都有各式各樣的政治傾向，若收到任何反民主的不當指示，都不會照做」，尹錫悅說，在這樣的前提下，他才採取緊急戒嚴，並只出動少數兵力。
尹錫悅主張，指示部隊出動是合法的，士兵們也都是按照指示行動，並非違法行動。他也說明，國會表決通過後還須召開國務會議才能解除戒嚴，因此當時才稍微等了一下才指示軍隊撤退。
尹錫悅重申，宣布戒嚴並不是針對在野黨的警告，而是為呼籲主權主體的國民採取嚴正監督及批判，「如果警告在野黨有用，就沒必要發布緊急戒嚴了」。
尹錫悅今天第2次親自出席彈劾案開庭，期間也對以證人身分出庭的金龍顯提問，兩人透過問答形式說明戒嚴當時對軍隊的指示、戒嚴公告的起草過程等。尹錫悅在庭審結束後的傍晚6時45分離開法院，7時7分回到首爾看守所。
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