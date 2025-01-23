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南韓政爭拖累上季經濟成長乏力 央行2月降息機率升

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓上季經濟表現維持低迷。路透
南韓上季經濟表現維持低迷。路透

南韓政爭不止，打擊消費者信心，加上出口減緩，拖累南韓上季經濟表現維持低迷，成長率低於預期，也可能促使央行在2月降息。

南韓央行23日公布，去年第4季國內生產毛額（GDP）年比成長1.2%，低於經濟學家預測的1.4%，季比也僅勉力擴張0.1%，去年全年GDP擴增2%，也不如市場預估。

最新數據顯示經濟已持續減弱，前景還面臨政治動盪升溫，以及美國總統川普可能加徵關稅威脅南韓出口等挑戰。韓國經濟研究院（KERI）研究員李昇錫表示，在南韓面臨國內外不確定性之際，最新成長數字反映投資與消費者信心減弱。

如今，各界對南韓經濟陷入衰退的憂慮升高。凱投宏觀市場經濟學家譚頓認為，經濟活動近期仍將維持低迷，因為政治危機仍未止息，營建業展望也黯淡。

南韓央行1月意外按兵不動，以免韓元續貶，但2月預料將降息1碼至2.75%，路透訪調的經濟學家預期，南韓央行今年全年將三度降息1碼，基準利率估將降至2.25%，彭博資訊經濟學家則預期該央行今年會四度降息1碼。

代理總統的南韓財長崔相穆23日召開經濟相關部會的首長會議，討論如何因應美國經濟政策的調整前景。南韓財政部也21年來首度發行特別債券，以穩定韓元匯率，總發行額上看20兆韓元（139億美元），首批將發行1年期的800億韓元證券，擴充外匯穩定基金，定價殖利率為2.75%。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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