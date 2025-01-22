南韓尹錫悅拒絕接受訊問 韓公調處3度強制拘提無功而返

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天第3度嘗試強制拘提總統尹錫悅，因他拒絕配合，行動再次以失敗收場。公調處也提議尹錫悅直接在看守所接受訊問，但同樣遭拒絕。

韓聯社報導，公調處今天下午3時18分左右告訴媒體，公調處檢察官和調查人員為訊問尹錫悅而前往首爾看守所，然而尹錫悅方拒絕任何形式的訊問。對於之後如何進行訊問等相關程序，公調處表示將經內部研議後再做決定。

今天上午約10時20分，一台公調處車輛被發現開進首爾看守所。公調處昨天向看守所發文請求協助，並在看守所內設置訊問場所。

然而，公調處人員於5個小時後離開。據悉，尹錫悅持續與辯護律師會面。

他的辯護律師之一尹甲根指出，尹錫悅必須為明天的彈劾案庭審做準備，且尹錫悅方先前已對公調處充分表明立場，若有必要，會再向公調處提交律師意見書。