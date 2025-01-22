律師：尹錫悅戒嚴原因 薩德等機密洩陸

南韓總統尹錫悅廿一日首次前往憲法法院，出席彈劾案庭審辯論。辯護律師團在開庭前向媒體表示，尹錫悅宣布戒嚴，原因包括薩德反飛彈系統等機密外洩至中國大陸，政府機關遭北韓駭客入侵與選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。

尹錫悅辯護律師團發布新聞稿表示，尹錫悅二○二四年十二月三日決定宣布戒嚴有四大原因，除了國會不停彈劾政府官員與削減預算導致國政癱瘓，也包括「北韓、中國等集體主義、一黨獨大國家對西方陣營展開的混合戰」，以及選舉管理委員會系統存在許多問題，可能導致大陸介入選舉等。

新聞稿指稱，南韓國內對混合戰的理解與警覺心不足，相關威脅正在國內蔓延，例如薩德反飛彈系統機密與軍方情報人員名單外洩大陸，還有自稱留學生的大陸民眾以無人機拍攝軍事設施等，但都因在野黨反對而無法有效懲治，存在安保、經濟、政治等方面威脅。

在選舉管理系統資安體系漏洞上，新聞稿指加拿大等國家遭大陸介選，南韓也曾發現遭北韓駭入憲法機構等嚴重問題，但選舉管理委員會至今仍拒絕接受外部檢查，「總統認為盤點選委會資安系統相當重要，攸關正確反映民主社會的民意」。

尹錫悅的辯護律師團在審判時提交上述主張相關證據，表示發布戒嚴的條件不只是戰爭，也包括政治、經濟、安保上的重大威脅。尹錫悅為應對導致國政紊亂的多種威脅才宣布戒嚴。

另據韓聯社報導，南韓網路媒體「Sky Daily」十六日引述美軍消息人士報導，戒嚴軍和美方在緊急戒嚴時聯手突襲選舉研究院，九十九名中國籍人員落網，並經由平澤港送往日本沖繩美軍基地。尹錫悅辯護律師裵真漢在庭審中提到這個報導。

南韓選委會痛斥這是假新聞，已控告這個網路媒體，駐韓美軍廿日也發布聲明表示，「報導中對美軍的描述和主張完全錯誤」。韓聯社說，報導畫面移花接木，使用了韓聯社二○一六年有關非法捕撈的大陸船員照片。