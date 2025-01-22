尹錫悅首赴彈劾審判 出庭後送醫

南韓總統尹錫悅廿一日首次前往憲法法院出庭，成為南韓憲政史上第一位親自就彈劾案出庭的總統。他宣稱堅持自由民主，否認宣布戒嚴時指示抓捕國會議員，也沒有打算實施戒嚴當時發布的禁令。

韓聯社與南韓中央日報報導，尹錫悅身穿西裝，繫上紅色領帶，在總統警護處的護送下從首爾看守所抵達法院。此前遭彈劾的盧武鉉和朴槿惠兩名前總統均未親自出庭。

尹錫悅這次出庭也是他實施戒嚴後首次公開露面。他先為加重法官工作致歉，並指在公職生涯「堅定不移秉持自由民主主義的信念。憲法法院是為了捍衛憲法而存在的機構，懇請各位法官在各方面對我寬容考量」。

尹錫悅二○二四年十二月三日晚間發布緊急戒嚴，任命時任陸軍參謀長朴安洙擔任戒嚴司令，發布戒嚴公告，內容包括禁止所有政治活動、管制所有媒體及出版物等，並派出軍隊前往國會大樓，一度與國會人員發生衝突。戒嚴在不久後就依國會表決宣布解除。

不過，尹錫悅的辯護律師廿一日主張，尹錫悅當時無意執行戒嚴公告。針對戒嚴公告禁止「所有類型的政治活動」，辯護團隊主張該條旨在制止國會內的非法活動。至於動員軍隊到國會，則是「為了讓國民有亡國意識，應對民眾聚集狀況」，意在「讓人民知道」國會涉嫌危害國家行為，並管理宣布戒嚴後潛在的人群。

法官詢問尹錫悅，是否如首都防衛司令官李鎮雨與陸軍特戰司令官郭種根所述，在宣布戒嚴後要求軍隊闖入國會議場，將準備表決解嚴的議員抓出來，尹錫悅簡短回答「沒有」。

對於國會質疑尹錫悅派遣戒嚴軍意圖阻攔表決，尹錫悅則稱無意如此，並說表決通過解嚴後就馬上要求軍隊撤退。

尹錫悅出席辯論後前往首爾地區軍醫院，韓媒稱目的是接受定期體檢，據稱並無健康異常狀況，將在結束檢查後返回首爾看守所。

尹錫悅決定出席彈劾聽證會，與他大力抗拒刑事訴訟形成對比。他被控非法戒嚴涉嫌內亂罪，但是拒絕檢方傳喚也拒絕應訊。

憲法法院上月接到國會通過的彈劾案，將在一百八十天內宣判，若彈劾案成立他將被解職，若不成立他可回任總統。

憲法法院廿一日加強安全措施，因為尹錫悅十九日遭法院裁定羈押時，一群憤怒的支持者闖入法院破壞。