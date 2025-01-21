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尹錫悅方提戒嚴原因 指薩德系統等南韓機密外洩中國大陸

中央社／ 首爾21日專電
南韓總統尹錫悅今天出席彈劾案第3次開庭。 美聯社
南韓總統尹錫悅今天出席彈劾案第3次開庭。 美聯社

南韓總統尹錫悅今天出席彈劾案第3次開庭，回答宣布戒嚴背景等相關質疑。他的律師團也在開庭前向媒體表示，戒嚴詳細原因包括薩德反飛彈系統等機密外洩至中國、政府機關遭北韓駭客入侵、選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。

尹錫悅辯護律師團發布新聞稿表示，尹錫悅上個月決定宣布戒嚴的4大原因，除了國會不停對政府官員提出彈劾案、削減預算導致國政癱瘓之外，也提到「北韓、中國等集體主義、一黨獨大國家對西方陣營展開的混合戰」，以及選舉管理委員會系統有許多問題、可能導致中國介入選舉等。

新聞稿指稱，南韓國內對混合戰的理解、警覺心不足，並主張相關威脅正在南韓國內蔓延，例如終端高空防衛系統（THAAD，即薩德反飛彈系統）相關2級機密、軍方情報人員名單外洩至中國，還有自稱留學生的中國人以無人機拍攝軍事設施等，但都因在野黨反對而無法有效懲治，在安保、經濟、政治上存在威脅。

在選舉管理系統資安體系漏洞上，新聞稿指加拿大等國家遭中國介入選舉，南韓也曾發現遭北韓駭入憲法機構等嚴重問題，但選舉管理委員會作為獨立機關，至今仍拒絕接受外部檢查。「總統認為盤點選舉管理委員會（資安系統）相當重要，攸關正確反映民主社會的民意。」

律師團也在今天開庭審判中提交上述主張的相關證據，表示發布緊急戒嚴的條件不只是物理上的戰爭狀態，也包括在政治、經濟、安保上的重大威脅。尹錫悅是為了應對導致國政紊亂的多種威脅，才宣布緊急戒嚴。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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