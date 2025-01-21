首度就彈劾案赴憲法法院出庭 尹錫悅驚傳送醫…韓媒稱：定期健檢

南韓總統尹錫悅21日首次前往憲法法院，出席彈劾案庭審的第三輪辯論，成為南韓憲政史上第一位親自就彈劾案出庭的總統。韓聯社報導，尹錫悅出席辯論後前往首爾地區軍醫院。

根據報導，尹錫悅乘坐的車輛於當地時間下午4時42分從首爾市鐘路區的憲法法院出發，開向首爾地區軍醫院，具體原因一度未立即明朗。

尹錫悅自15日遭到南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）拘留後，就一直關押在首爾看守所，公調處日前向首爾西區地方法院聲押尹錫悅獲准。

韓媒SBS引述不具名官員說法報導，尹錫悅赴院接受治療。不過，根據韓聯社的最新引述總統方面和法律界相關人士說法報導，尹錫悅前往首爾地區軍醫院的目的是接受定期體檢，據稱並無健康異常狀況，將在結束檢查後返回首爾看守所。