尹錫悅親出庭否認指示抓國會議員 主張未打算實行戒嚴詳細禁令

韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，尹錫悅親自出庭說明相關爭議，他否認曾指示抓捕國會議員，也沒有打算實施宣布戒嚴當時發布的詳細禁令。

尹錫悅今天下午2時出席彈劾案開庭，主持審判的憲法法院代理院長文炯培詢問他是否像首都防衛司令官李鎮雨、陸軍特戰司令官郭種根所述，在宣布戒嚴後下令將聚集在國會的議員們抓出來；尹錫悅簡短回答「沒有」。

對於國會質疑尹錫悅派遣戒嚴軍意圖阻攔表決，尹錫悅表示他並未阻止或意圖讓表決延後進行，並主張「雖然（國會）表決的速度快到不符合國會法，但我還是馬上要求軍隊撤退」。

尹錫悅的辯護律師也就戒嚴當時發布的戒嚴公告，主張尹錫悅當時並無實際執行公告內容的意思，也未組成執行戒嚴公告的單位。至於動員軍隊的原因，則是「為了讓國民有亡國意識，應對民眾聚集的狀況」。

尹錫悅去年12月3日晚間發布緊急戒嚴，任命時任陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令後，發布戒嚴公告，內容包括禁止所有政治活動、管制所有媒體及出版物等，並派出戒嚴軍前往國會大樓，一度與國會相關人員發生衝突。戒嚴在不久後就依國會表決宣布解除。

尹錫悅今天在法官確認被請求人本人到場後要求發言，首先為加重法官工作量致歉，接著表示自己從懂事開始、特別是擔任公職期間，都堅定支持自由民主，「憲法法院作為守護憲法的機關，請各位法官仔細審查此案」。

在文炯培表示希望由尹錫悅直接回答問題時，代表尹錫悅的辯護律師雖以事前未告知為由打算拒絕，尹錫悅本人卻表達配合意思，之後親自回答相關問題。

就尹錫悅發布戒嚴理由之一的「選舉不公」主張，尹錫悅說明，「在宣布戒嚴之前，就已經出現各種對選舉公正性的質疑」，並指出國家情報院在2023年10月盤點選舉管理委員會系統設備時就已發現許多問題。他也主張自己並非持懷疑論，而是要求相關單位確認事實。

今天開庭約進行1小時40分鐘，尹錫悅在法院停留約1小時後，在4時42分左右離開，韓聯社報導，尹錫悅離開法院後並未直接回到首爾看守所，而是前往國軍首爾地區醫院。