南韓憲政史首次！總統彈劾案尹錫悅親自出庭 數千支持者場外力挺
南韓總統尹錫悅21日首次出席憲法法院彈劾案庭審，成為南韓憲政史上第一位，親自就彈劾案出庭的總統。盧武鉉、朴槿惠遭彈劾時皆未親自出庭。尹錫悅在庭上發言，談到他對 「自由民主 」的長期信念，並希望法官給予他有利的判決。
韓聯社報導，尹錫悅身穿西裝繫紅色領帶，在總統警護處的護送下，從京畿道義王市「首爾看守所」抵達法院。當地時間下午二時，8位憲法法官入場，進行彈劾案的第3次開庭審理。憲院代理院長文炯培問被申請人本人是否出庭時，尹錫悅站起來微微鞠躬示意。
尹錫悅這次出庭，也是他實施戒嚴後首次公開露面。在請求發言機會獲准後，他坐著說道：「今天是我第一次出席，所以我會簡短發言。自從長大以來，直到今天，我一直堅信自由民主，特別是在我擔任公職期間。憲法法院是為了捍衛憲法而存在的機構，我懇請各位大法官在各方面對我予以寬容考量。」
南韓憲法法院去年12月14日收到尹錫悅彈劾案，8名法官必須在180天內作出裁決，若有6人以上認可彈劾案，彈劾就成立，尹錫悅將被解除總統職務，60天內重新舉辦總統大選。若判決彈劾案不成立，尹錫悅可復職。
21日當天，數百人聚集在法院外，高舉 「彈劾無效 」的標語，以示對尹錫悅的支持。法院對面，有4千人參加支持總統的保守派集會。
警方守在法院外圍，並將巴士停在人行道旁，以防止示威者發生任何暴力事件。過程中，一名女子因襲警被捕。
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