快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

尹錫悅出席彈劾案開庭 4千支持者場外吶喊聲援

中央社／ 首爾21日專電
韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，大批支持者聚集在憲法法院鄰近路口示威，警方已經全面封鎖通往法院的路口。圖／美聯社
韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，大批支持者聚集在憲法法院鄰近路口示威，警方已經全面封鎖通往法院的路口。圖／美聯社

韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，尹錫悅也首次親自出席，大批支持者聚集在憲法法院鄰近路口示威，警方已經全面封鎖通往法院的路口。

憲法法院今天下午2時就尹錫悅彈劾案開庭，尹錫悅在開庭前的1時11分左右由法務部車輛護送至法院，經由地下停車場直接進入建築，並未在媒體面前曝光。這也是韓國總統親自出席彈劾案開庭首例，過去曾遭彈劾的前總統盧武鉉及朴槿惠皆未出庭。

尹錫悅今天穿著正式西裝，繫著紅領帶，在法官詢問案件被請求人本人是否到場時，他從座位上起身稍微點頭示意後再次落座。

今天開庭預計聽取尹錫悅就去年12月3日發布緊急戒嚴的相關立場，並調查國會監視器影像等證據。尹錫悅預計將親自說明發布戒嚴的理由。

而在開庭之前，便已經有大批尹錫悅支持者聚集在鄰近憲法法院的地鐵安國站路口，大聲高呼「反對彈劾」，警方早早封鎖憲法法院前的道路，僅允許記者及旁聽人出示證明資格證件後通過，2時開庭後連記者都只能前進至路口附近，無法接近法院。

警方共出動192台警方巴士停滿道路兩側作為屏障，並設置高約4公尺的警戒牆，從外部難以確認法院前道路狀況，並派出大批人力在地鐵站出口及路口等人潮眾多地點維持秩序。韓聯社報導，下午約1時30分左右，安國站2號出口附近發生示威民眾攻擊警察、試圖突破警方防線的狀況。

由於安國站臨近韓屋村的觀光景點，現場還能看到少數穿著韓服的觀光客向警察確認現場情況，一般民眾也都被引導至遠離路口的出口或繞路通過。

據警方非正式推算，聚集在路口旁道路的集會人數約有4000人，安國站周邊人數約有200多人。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

川普首次談尹錫悅戒嚴！調侃「還有人說我亂？看看南韓」

避免尹錫悅湮滅證據！南韓公調處提交公文 僅准律師會面

韓總統尹錫悅遭羈押 恐看守所過年 支持者怒砸窗闖法院

韓國總統尹錫悅遭裁定羈押 憤怒支持者硬闖法院

相關新聞

南韓憲政史首次！總統彈劾案尹錫悅親自出庭 數千支持者場外力挺

南韓總統尹錫悅21日首次出席憲法法院彈劾案庭審，成為南韓憲政史上第一位，親自就彈劾案出庭的總統。盧武鉉、朴槿惠遭彈劾時皆...

尹錫悅出席彈劾案開庭 4千支持者場外吶喊聲援

韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，尹錫悅也首次親自出席，大批支持者聚集在憲法法院鄰近路口示威，警方已經全面封...

尹錫悅換囚服拍入監照 暫居3坪大單人牢房

韓國法院昨凌晨裁定羈押總統尹錫悅，下午他就以總統身分進入首爾看守所的普通牢房。韓媒報導，尹錫悅依標準程序接受身體檢查後換...

尹錫悅拒絕配合調查 公調處正嘗試強制拘提

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）表示，今天下午派人前往首爾看守所，嘗試強制拘提持續拒絕配合調查的總統尹錫悅

「暴瘦冒白髮」 南韓第一夫人傳無法進食 靠吃藥苦撐

南韓總統尹錫悅遭到羈押，曾被譽為南韓最美第一夫人的金建希，傳出自從丈夫出事後幾乎「無法進食」，靠吃藥苦撐，急遽消瘦、滿頭...

拍入監照換囚服 尹錫悅住3坪獨居房

南韓總統尹錫悅十九日凌晨被羈押，確定續住「首爾看守所」，並依規定接受「仔細」體檢、拍入監照並換穿囚服，住面積約三坪的獨居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。