快訊

114年學測落幕／醫牙學系估59級分才能進 採數B、社會科系預計高1級分

高雄某科大教授為性騷擾慣犯？傳近百人受害、教授今年退休 校方回應

尹錫悅換囚服拍入監照 暫居3坪大單人牢房

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。路透
南韓總統尹錫悅。路透

韓國法院昨凌晨裁定羈押總統尹錫悅，下午他就以總統身分進入首爾看守所的普通牢房。韓媒報導，尹錫悅依標準程序接受身體檢查後換上囚服、拍攝入監照片，隨後被送進約3坪大的單人牢房。

韓國「中央日報」報導，首爾看守所與尹錫悅進行簡單面談後，判定他沒有特殊健康問題。經過體檢後，尹錫悅更換卡其色囚衣，並掛上收監號碼，拍攝入監照片。之後他領取內衣、毛巾、牙刷、餐盤、塑膠湯匙等日用品，並前往牢房。

尹錫悅被關押在面積約10.6平方公尺的單人牢房，房內有洗手台、電視、桌子、馬桶等設施。

監獄的1名消息人士表示，「可能會像前總統朴槿惠（服刑時）一樣，安排3人房以上規模的舍房」，但考慮到警衛部署與監獄狀況等，也可能替尹錫悅安排更大的牢房。

報導指，考量到尹錫悅的現任總統身分，他每週可以洗1次熱水澡，且洗澡時間不會與其他囚犯重疊；他每天還可單獨運動最多1小時。監獄消息人士表示，「如果他不願意，我們不會強迫他運動，宗教活動原則上也可以進行」。

至於尹錫悅在監獄內的伙食，首爾拘留所19日早餐提供餃子湯、涼拌辣蘿蔔乾，午餐則包括馬鈴薯湯、辣炒豬肉等。

首爾看守所通常允許每天探視一次，尹錫悅的辯護律師可以在1天中的任何時間會見他。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅拒不配合調查 公調處考慮強制拘提

川普首次談尹錫悅戒嚴！調侃「還有人說我亂？看看南韓」

尹錫悅遭押、川普將上任 南韓經濟內憂外患夾擊

避免尹錫悅湮滅證據！南韓公調處提交公文 僅准律師會面

相關新聞

尹錫悅換囚服拍入監照 暫居3坪大單人牢房

韓國法院昨凌晨裁定羈押總統尹錫悅，下午他就以總統身分進入首爾看守所的普通牢房。韓媒報導，尹錫悅依標準程序接受身體檢查後換...

尹錫悅拒絕配合調查 公調處正嘗試強制拘提

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）表示，今天下午派人前往首爾看守所，嘗試強制拘提持續拒絕配合調查的總統尹錫悅

「暴瘦冒白髮」 南韓第一夫人傳無法進食 靠吃藥苦撐

南韓總統尹錫悅遭到羈押，曾被譽為南韓最美第一夫人的金建希，傳出自從丈夫出事後幾乎「無法進食」，靠吃藥苦撐，急遽消瘦、滿頭...

拍入監照換囚服 尹錫悅住3坪獨居房

南韓總統尹錫悅十九日凌晨被羈押，確定續住「首爾看守所」，並依規定接受「仔細」體檢、拍入監照並換穿囚服，住面積約三坪的獨居...

尹錫悅羈押 支持者失控砸法院

南韓法院十九日凌晨裁定羈押南韓總統尹錫悅，是南韓史上首次有現任總統被羈押。尹錫悅的支持者隨後闖入法院破壞，至少八十六人被...

避免尹錫悅湮滅證據！南韓公調處提交公文 僅准律師會面

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，已向首爾看守所提交公文，禁止總統尹錫悅與律師以外任何人見面，避免證據遭銷毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。