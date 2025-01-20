尹錫悅拒絕配合調查 公調處正嘗試強制拘提
韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）表示，今天下午派人前往首爾看守所，嘗試強制拘提持續拒絕配合調查的總統尹錫悅。
公調處稍早向媒體證實，今天下午3時左右，已為拘提尹錫悅接受調查，派遣檢察官及搜查官前往首爾看守所，但並未說明詳細狀況。
尹錫悅去年12月3日突襲宣布緊急戒嚴，雖然在國會表決下快速結束，過後仍面臨彈劾及相關調查，但尹錫悅因持續拒絕配合調查，15日遭捕，後又遭法院裁定羈押，現正被拘留在首爾看守所。
這次羈押令時限至28日為止，若法院同意延長則可能至下個月7日，公調處必須在有限時間內取得調查成果。尹錫悅除15日被捕當天接受約10小時調查，之後傳喚皆未配合出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言