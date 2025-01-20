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拍入監照換囚服 尹錫悅住3坪獨居房

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

南韓總統尹錫悅十九日凌晨被羈押，確定續住「首爾看守所」，並依規定接受「仔細」體檢、拍入監照並換穿囚服，住面積約三坪的獨居房。這也使南韓自一九九五年十一月的盧泰愚起，包括前任和現任總統在內，共已五人被收押。

韓媒報導說，尹錫悅的正式入所程序自十九日下午開始。所方會先確認並比對收容人尹錫悅的身分，確認他沒攜帶違禁品，並給他一個編號，進行體檢及按捺指紋。由於已不能穿便服，他必須換穿卡其色的混紡囚服，然後拍入監照，也可能被安置在比三坪大的房間。

二○一七年三月前總統朴槿惠被移送首爾看守所後，曾待在一間可供六至七人住的混合房，其面積約三點○四坪。前總統李明博二○一八年三月被移送首爾松坡區「首爾東部看守所」後，則住三點九五坪的獨居房。二人當時均已不具總統身分。

尹錫悅獨居房有矮櫃、洗手台、電視、書桌兼飯桌、餐具及坐式馬桶等設施，但沒床鋪，睡覺時鋪床墊等物品在地板上，地板下有保溫的電熱板。

每周限洗一次，每天運動限一小時內。考量到憲法法院尚未宣告對尹的彈劾案成立，他仍是現任總統，所方將安排避開其他收容人的時段。

首爾看守所的會面通常限一天一次，收容人與其律師會面的次數則另有規定。會面前要事先至首爾看守所官網申請，寫清楚希望會面的時日等細節，外界關注第一夫人金建希是否會去會面。

惟公調處十九日表示，為避免湮滅證據，該處已發公文給所方，禁止尹錫悅和律師以外的任何人會面，直到檢方起訴他。韓媒報導說，該處可能再調查一周，之後就將本案移送檢方。

尹錫悅淪為收容人後第一天菜單，早餐是餃子湯、涼拌韓式蘿蔔乾及辣白菜泡菜；午餐馬鈴薯湯、豬肉蓋飯和辣白菜泡菜；晚餐香辣雞絲湯、韓式醃洋蔥與辣白菜泡菜。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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