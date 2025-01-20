尹錫悅羈押 支持者失控砸法院

南韓法院十九日凌晨裁定羈押南韓總統尹錫悅，是南韓史上首次有現任總統被羈押。尹錫悅的支持者隨後闖入法院破壞，至少八十六人被捕。

首爾西部地方法院周末值班的首席法官車恩京，在十九日凌晨二時五十分（台灣時間同日凌晨一時五十分）裁定羈押尹錫悅，理由是他有滅證之虞。這項裁定，距尹錫悅去年十二月三日晚間突宣布戒嚴而涉嫌內亂罪，已四十七天。

羈押庭總共進行四個小時五十分鐘，曾任檢察總長的尹錫悅，雖親自出庭陳述戒嚴正當性，共發言約四十五分鐘，但未能說服法官。

首爾西部地院遭尹錫悅支持者闖入院內打砸毀損公物，玻璃窗也遭打破，逾千名警力趕來鎮壓。（新華社）

尹錫悅律師團隨即聲明，稱南韓「法治已死、法律良心淪喪」，並主張調查此案的公調處聲押時宣稱已「掌握」多項證據，那法官准押的理由就說不通，況且尹錫悅目前停職，「不可能再指示任何人辦事」。公調處則對此說法深感遺憾。

地院外大批尹錫悅支持者聞訊後情緒激動，有人痛哭流涕無法接受，也有人破口大罵，和警方爆發肢體衝突，企圖闖入法院洩憤，還用滅火器當武器，連門口的「首爾西部地方法院」牌匾也遭砸掉落。有人成功翻牆進入，大肆砸損院內建築物牆壁及門窗玻璃，並破壞設施與物品，還上樓想找出法官辦公室。

警方緊急調派鎮暴警察在內共一千五百名警力，約清晨六時才恢復秩序，自十八至十九日已逮捕八十六人，部分員警因此受傷。韓媒朝鮮日報將這起法院遭破壞事件，與不承認美國總統大選結果的川普支持者二○二一年一月六日闖入國會暴動相提並論。

對此，尹錫悅十九日透過律師聲明，「充分理解民眾憤怒，但希望和平表達意見，也希望警方勿採取強硬措施，而是寬容地妥善解決問題」。他宣稱會在司法程序中闡明宣布戒嚴目的及正當性，以「撥亂反正」。

警察廳自廿日起會對裁定准押的法官提供保護。自去年十二月廿七日起擔任代理總統的崔相穆十九日指出，法院遇襲是民主社會完全無法想像的事件，已指示警方展開調查。美國國務院則重申美方對美韓同盟的承諾不變。

公調處十七日向法院聲押尹錫悅，十九日裁准後，即可押他廿天，惟需計入他自十五日被捕後的部分時間。期間他會繼續待在京畿道義王市「首爾看守所」接受調查。

韓媒報導，預計檢方二月五日左右將對他提起公訴，由於第一審法院可延押最長六個月，因此一審預計八月初有結果。尹錫悅已寫下多項不名譽紀錄，包括首位被捕、首位被聲押以及首位被裁定羈押的現任總統。