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19日凌晨裁定羈押！尹錫悅下月以涉內亂罪受審 一審判決可能8月出爐

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅（中）15日被載往首爾看守所。美聯社
南韓總統尹錫悅（中）15日被載往首爾看守所。美聯社

南韓法院19日凌晨裁定羈押總統尹錫悅，他再度移送義王市首爾看守所，成為南韓憲政史上首位遭法院裁定羈押的現職總統。韓國時報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）就尹錫悅涉嫌內亂罪進行為期20天調查後，尹錫悅預計會在下月初受審，一審判決可能在今年8月初出爐。

韓國時報指出，由於公調處缺乏起訴尹錫悅的法定權力，為調查戒嚴而成立的特別搜查本部預計會接手此案。檢方檢視公調處的調查後，可能正式起訴尹錫悅，並向首爾中央地方法院提交起訴書。有鑑於一審法院可羈押被告長達六個月，外界預期一審法院會在今年8月初作出判決。

如果法院沒有在這個期限內作出判決，尹錫悅將被釋放，並在不被羈押的狀況下受審。然而，若尹錫悅質疑特別搜查本部提出的證據，審判可能進一步延後。

南韓法律專家指出，如果尹錫悅遭內亂罪定罪，可能面臨終身監禁甚至死刑。南韓刑法指出，犯下內亂罪的領導人可被判處死刑或終身監禁，但若找到能減刑因素，刑罰可能減輕至有期徒刑。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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