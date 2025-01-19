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主張逮捕令違法…尹錫悅陣營不服法院裁決 內亂罪調查淪輿論戰

中央社／ 首爾19日專電
南韓總統尹錫悅因涉及內亂罪和濫用職權，接連遭法院裁決逮捕及羈押，但尹錫悅陣營皆主張違法，不服法院裁決，也不配合公調處調查，轉而傾向訴諸輿論支持。遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅15日前往位於義王市的首爾看守所。美聯社
南韓總統尹錫悅因涉及內亂罪和濫用職權，接連遭法院裁決逮捕及羈押，但尹錫悅陣營皆主張違法，不服法院裁決，也不配合公調處調查，轉而傾向訴諸輿論支持。遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅15日前往位於義王市的首爾看守所。美聯社

南韓總統尹錫悅因涉及內亂罪和濫用職權，接連遭法院裁決逮捕及羈押，但尹錫悅陣營皆主張違法，不服法院裁決，也不配合公調處調查，轉而傾向訴諸輿論支持。

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）15日持首爾西部地方法院裁定逮捕令，將多日來待在官邸內足不出戶的尹錫悅逮捕，但尹錫悅除了當天的第一次調查外，拒絕配合之後的所有調查，公調處因此再向法院聲請羈押。

公調處先前嘗試執行逮捕令期間，尹錫悅的律師團就持續主張逮捕令違法，公調處應向首爾中央地方法院聲請，而非西部地方法院；然而，尹錫悅陣營向中央地方法院提出的逮捕適切性審查後來遭駁回，意味著連中央地方法院也認為程序沒問題。

西部地方法院今天凌晨裁定羈押尹錫悅後，尹錫悅陣營同樣向媒體表示，這項裁定是「反憲法、反法治主義的極致」。公調處對此表達遺憾，指出若不服判決，應先循法治程序尋求解決，不同意尹錫悅陣營的聲明。

令人憂心的是，西部地方法院凌晨做出裁決後，部分尹錫悅支持者衝進法院，以滅火器攻擊警察，破壞法院內辦公設施等，最終有86人被捕。南韓最高法院的法院行政處長千大燁今天前往視察時表示，「30年法官生涯以來從沒看過這種事」。

他在西部地方法院前接受媒體採訪時說，法院內部被破壞的狀況比他想像、電視上看到的都還嚴重，是「全面否認法治主義、也是刑事上重大犯罪」。

他表示輿論在緊急戒嚴事件後大幅分裂，「但所有事都應循司法程序解決」。

尹錫悅在去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴，雖然在國會緊急召集表決下快速結束，但尹錫悅陣營以戒嚴維護憲政民主的論調仍未改變，把通過彈劾案的過半數國會在野黨批為親北韓勢力，並批評公調處對尹錫悅展開的調查、逮捕是為了羞辱現職總統的「作秀」。

關於調查內亂罪權限的爭議確實存在，這點在司法界內部仍爭論不休，預期也將在後續程序、審判中持續被提出。

此外，加上法院審查逮捕適切性、羈押時間等，尹錫悅羈押時限預計落在2月5日；且公調處無權起訴總統，韓媒推測公調處可能在繼續進行一週調查後，也就是24日前後將此案移交給檢方，檢方後續可能在羈押期滿的2月5日前後起訴尹錫悅。

南韓 南韓戒嚴 官邸 尹錫悅 彈劾案 警察

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