尹錫悅方不滿羈押稱法治已死 韓公調處：遺憾

韓國總統尹錫悅因涉及叛亂罪和濫用職權遭羈押，辯護律師及執政黨皆大力抨擊法院裁判不公，稱法治已死；負責相關調查的公調處對此表示遺憾，仍要求尹錫悅下午2時出席調查。

韓國首爾西區地方法院今天凌晨以涉及叛亂罪和濫用職權為由，裁定羈押總統尹錫悅，讓他成為韓國憲政史上首位遭法院批准羈押的現任總統。

尹錫悅的律師團在裁定結果出爐後發布聲明，稱「法治已死、法律良心消失」，指出「當初直播進行的戒嚴才6小時，怎麼會有更多證據」，「公調處（高級公職人員犯罪調查處）申請羈押時就已表明掌握多項證據」，主張法院以「可能湮滅證據」為由裁定羈押並不合理。

聲明表示，尹錫悅已遭停職，不可能再指示任何人做事，10多名主要相關人物都已被捕，質問「（法院）到底是擔心什麼證據被湮滅」。

對此，公調處今天上午向媒體表示遺憾，「若無法接受批准羈押的裁定，應循司法系統規定的不服程序或救濟程序處理」，對於尹錫悅方絲毫未在司法系統內做出努力，就直接發布聲明否定法治系統的做法「非常遺憾」。

公調處也證實已向尹錫悅方要求今天下午2時出席調查。尹錫悅15日被捕至今只配合調查一次，這次遭羈押時間最長可達20天，公調處在這段期間是否能取得進一步結果仍待觀察。

若尹錫悅持續拒不配合，對於是否考慮強制執行，公調處表示這種做法雖有先例，但在現行法規中無明確規定，須審慎考慮，目前尚難斷言。

法院這次羈押裁定在韓國朝野引起兩極反應，執政黨國民力量同樣認為，尹錫悅作為現職總統沒有任何潛逃或湮滅證據的可能，在公調處是否具有調查權仍受質疑狀況下，法院可能未充分考慮羈押現任總統可能帶來的影響，要求所有司法程序都必須公正、謹慎進行。

總統辦公室也對這次裁定的公平性提出質疑，認為這個結果「與其他在野政治人物相比並不公平」，可能削弱民眾對司法公正性的信賴。其中提到的在野政治人物可能是共同民主黨代表李在明與祖國革新黨代表曹國。

最大在野黨共同民主黨則對這次裁定表示歡迎，主張羈押尹錫悅是「重建憲政秩序的基石」，要求公調處嚴正調查此案，讓「拒絕接受調查的內亂首腦」得到應有的懲罰。