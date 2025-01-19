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有滅證之嫌！尹錫悅遭羈押恐看守所過年 支持者怒砸窗闖法院

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有滅證之嫌！尹錫悅遭羈押恐看守所過年 支持者怒砸窗闖法院

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅的支持者19日凌晨得知尹錫悅遭裁定羈押，憤而砸窗闖入首爾西區地方法院。圖／截自연합뉴스TV在YT的影音
南韓總統尹錫悅的支持者19日凌晨得知尹錫悅遭裁定羈押，憤而砸窗闖入首爾西區地方法院。圖／截自연합뉴스TV在YT的影音

南韓首爾西區地方法院19日凌晨3時（台灣時間2時），法官以「有破壞證據疑慮」，裁定羈押總統尹錫悅，尹錫悅將繼續待在看守所，且將接受最長20天的調查，成為南韓憲政史上首位遭法院批准逮捕的現任總統。消息一出，引爆尹錫悅支持者憤怒，甚至有人砸窗闖入西區地方法院，與警方爆發衝突，警方隨後逮捕46名現行犯。

朝鮮日報報導，由於高級公職者犯罪調查處（公調處）沒有起訴權，因此需要將案件轉交檢方，檢方經過補充調查後進行起訴。

公調處檢方已協議將20天的拘留期限平均分配。這樣的話，公調處可能會在1月25日將尹錫悅移交檢方，檢方預計會在2月4日左右對尹總統提出起訴。

報導指出，消息傳出後，數百名聚集法院前尹錫悅支持者痛哭流涕，並大聲喊叫「不可能」，還有支持者對著法院爆粗口，甚至有人大肆破壞財物、襲擊警察

電視直播畫面可見，現場的大批警員正試圖平息法院內的混亂狀況。

朝鮮日報指出，如果加上18日因翻越法院圍牆等行為被逮捕的40人，兩天內的被捕人數達到86人。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 憤怒 直播 警察 首爾

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