韓國總統尹錫悅涉叛亂及濫用職權 遭法院裁定羈押

韓國首爾西區地方法院今天凌晨以涉及叛亂罪和濫用職權為由，裁定羈押總統尹錫悅，他也成為韓國憲政史上首位遭法院批准逮捕的現任總統。

綜合韓聯社與路透社報導，今天是尹錫悅宣布緊急戒嚴後的第47天。調查人員於17日向法院聲請羈押尹錫悅，首爾西區地方法院（Seoul Western DistrictCourt）法官車恩京於18日召開羈押庭，並於今天淩晨簽發逮捕令。

法院透過聲明宣布，已批准韓國高級公職人員犯罪調查處（CIO，簡稱公調處）申請、針對尹錫悅的逮捕令，理由是「擔心嫌疑人可能湮滅證據」。

根據最新的法院裁定，自尹錫悅本月15日被捕當日起算，他最多可被拘留20天。

公調處計劃在10天後將尹錫悅移交給檢方，預計檢方將展開進一步調查，並在20天期限結束前起訴他。

自尹錫悅被捕以來，他一直被關押在首爾看守所（Seoul Detention Centre）。訊問期間他選擇行使緘默權，堅持不願配合調查。

在18日歷時近5小時的羈押庭上，尹錫悅發言約40分鐘，以反對調查人員聲請羈押。

尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，因此面臨叛亂罪刑事指控，並於15日成為韓國首位被捕的現任總統。