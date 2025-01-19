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法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統被押

法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓總統尹錫悅。路透
南韓總統尹錫悅。路透

首爾西部地方法院周末的值班首席法官車恩京，19日凌晨約3時（台灣時間同日凌晨約2時）裁定羈押南韓總統尹錫悅。這是南韓史上首次有現任總統被羈押，距他去年12月3日晚間突宣布緊急戒嚴已47天。

車恩京表示，裁定羈押尹錫悅的理由是他有滅證之虞。

曾任檢察總長的尹錫悅18日雖親自出席羈押庭陳述自己戒嚴的正當性，但仍未能說服法官。

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日向首爾西部地院聲請羈押尹錫悅，地院19日准押後，即可押他20天，但需計入他自15日被逮捕後的部分時間。

接下來尹錫悅將接受公調處和檢方的特別搜查本部（特搜部）調查。儘管他目前仍具總統身分，但仍將與一般收容人一樣，接受體檢並拍嫌犯的大頭照，並有代表他的編號，也不能穿便服。

尹錫悅自南韓去年12月以來的戒嚴風暴起，寫下該國史上多項不名譽紀錄，包括首位被逮捕的現任總統、首位被聲押的現任總統，以及首位被裁定羈押的現任總統。他去年12月18日才過64歲生日，當時已被國會表決通過彈劾案而停職中。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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