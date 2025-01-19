羈押庭落幕 韓國總統尹錫悅遭法院裁定羈押

韓國總統尹錫悅日前因涉叛亂罪被捕，他18日出席羈押庭陳述反對意見後，首爾西區地方法院於19日凌晨裁定羈押。

尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，因此面臨叛亂罪刑事指控，並於本月15日成為韓國首位被捕的現任總統。

調查人員17日向法院聲請羈押，聲押獲准後將有長達20天的時間可繼續執行訊問程序。

首爾西區地方法院（Seoul Western District Court）18日召開的羈押庭歷時近5小時，韓聯社引述尹錫悅律師的說法報導，尹錫悅在庭訊過程中發言約40分鐘。