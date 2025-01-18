自我辯護40分鐘！尹錫悅出席羈押庭 法院是否羈押最快今晚揭曉
韓國總統尹錫悅去年12月宣布戒嚴而被國會彈劾停職，日前因涉嫌叛亂罪被捕，對於調查人員聲請羈押，他今天出席羈押庭陳述反對意見，而法院最快將於今晚裁定是否羈押。
路透社報導，尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴因而面臨叛亂罪的刑事指控，並於本月15日成為韓國首位被逮捕的現任總統。
調查人員昨天向法院聲請羈押，若聲押獲准，將有長達20天時間繼續執行訊問程序。尹錫悅於訊問期間選擇行使緘默權，拒絕做出任何陳述，並且自被捕以來，一直被關押在首爾看守所（Seoul Detention Centre）。
尹錫悅在羈押庭結束後已返回首爾看守所，等待法院18或19日做出裁定。
首爾西區地方法院（Seoul Western District Court）今天召開的羈押庭歷時近5小時，韓聯社引述尹錫悅律師的說法報導，尹錫悅在庭訊過程中發言約40分鐘。
尹錫悅的律師尹甲根（Yoon Kab-keun，音譯）在羈押庭後表示：「（尹錫悅）誠懇地就事實關係、證據和法律原則進行解釋和回答…我們會靜待法院裁定。」
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