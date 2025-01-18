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尹錫悅羈押庭審理今下午召開！本人親自出席 結果最快晚間出爐

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
尹錫悅15日抵達公調處接受訊問。路透
尹錫悅15日抵達公調處接受訊問。路透

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日下午向法院聲請羈押，首爾西部法預計當地18日下午2時召開羈押庭，結果最快晚間出爐，一旦裁定羈押，則尹錫悅將被繼續關押。

韓聯社報導，首爾西部法院將於18日下午2時（台灣時間下午1時）起召開羈押庭，審理是否有必要羈押目前關押在首爾看守所的尹錫悅，尹錫悅本人也會出席，結果最快將於晚間出爐，最慢則將在19日清晨出爐。

一旦法院裁定羈押，則尹錫悅將繼續在首爾看守所關押至20天期滿，成為南韓憲政史上首位遭到羈押的現任總統；但若是法院駁回，尹錫悅將能夠返回總統官邸，屆時尹錫悅將會重提戒嚴事件調查和彈劾案的合法性。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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