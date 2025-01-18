尹錫悅被聲押 南韓現任總統首例

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）十七日表示，已向首爾地方法院聲請羈押十五日被捕的總統尹錫悅。地院預定十八日下午二時（同日下午一時）開羈押庭，法官是本周末值班的首席法官車恩京。

尹錫悅淪為南韓史上首位被聲押的現任總統。若地院准押，即可羈押他廿天。韓媒引述公調處相關人士報導，由於依法只能留置並訊問他至十七日晚間九時五分（台灣時間當晚八時五分），因此十七日下午五時四十分向去年十二月卅一日及本月七日兩度簽發對尹錫悅逮捕令的地院聲押他。

公調處說，聲押的理由是鑒於尹錫悅涉嫌發動內亂，以及濫用職權妨礙他人行使權利，犯行重大並有再犯風險。該處向地院提出的證據達一百五十多頁，包含警察廳國家偵查本部和檢察官提出的資料。報導說，法官可能在十八日晚間或十九日凌晨裁定准駁，公調處官員有信心法官會准押。

尹錫悅十五日被捕後，當天接受公調處共約十個小時四十分的訊問，但均行使緘默權，拒絕回答任何問題。他當晚被移送京畿道義王市的首爾看守所後，自十六至十七日都不願再去京畿道果川市的公調處接受訊問。

這二天其律師除了改向首爾中央地院就首爾西部地院對他簽發的逮捕令合法性聲請異議（但被駁回），尹錫悅還透過律師對全國人民發表一百九十六字的公開信，提到他在看守所雖有些不方便，但一切安好，正重讀自己二○二二年的就職演說、他此前在「三一節」與光復節的致詞以及對全體國民發表的談話，並感謝民眾的「愛國心」。