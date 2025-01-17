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南韓公調處向法院申請正式逮捕 尹錫悅恐將面臨長期羈押

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅15日成為該國史上第一位被拘留的現任總統後，首爾一處公車站的電視螢幕播放新聞時，顯示了尹錫悅抵達高級公職人員犯罪調查處的照片。法新社
南韓總統尹錫悅15日成為該國史上第一位被拘留的現任總統後，首爾一處公車站的電視螢幕播放新聞時，顯示了尹錫悅抵達高級公職人員犯罪調查處的照片。法新社

韓聯社報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日已向法院提出申請，對遭到國會彈劾停職的尹錫悅總統簽發正式逮捕令。

尹錫悅因2024年12月3日短暫實施戒嚴，面臨了內亂和濫權等指控。公調處15日率員赴總統官邸將他逮捕，並在偵訊後移送至首爾看守所，今日向首爾西區地方法院申請簽發逮捕令。

美聯社指出，如果公調處申請正式逮捕獲得批准，可能標誌著尹錫悅被長期羈押的開始，時間會持續幾個月，甚至可能更長。

根據此前新聞，偵察機關可將尹錫悅拘留與偵訊最多48小時，接著就必須決定釋放，或向法院聲請正式逮捕；若法院裁准，則最多可羈押20天。法界當時普遍認為公調處會向法院聲請羈押尹錫悅20天，而法院既已批准以內亂罪核發拘票，應該也會核准檢方聲請。

報導指出，檢方必須在20天內決定是否起訴尹錫悅，起訴後將由法院裁定是否延押。據了解，公調處與最高檢察廳達成共識，公調處會在羈押屆滿前十天將案件移交檢方起訴。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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