尹錫悅拘提時效將屆 不出席新一輪訊問

南韓總統尹錫悅上月突然宣布戒嚴，本月15日因涉嫌叛亂罪被逮捕。在48小時拘提時效將屆之際，律師說，尹錫悅不會出席今天的新一輪訊問。

路透社報導，法律專家表示，為了延長尹錫悅的拘提時效，預計調查人員今天將向法院聲請羈押最多20天。

尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，數小時後依國會表決結果解嚴，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，本月15日成為南韓首位因涉嫌叛亂罪遭逮捕的現任總統，目前被留置在首爾看守所。

尹錫悅的律師昨天請求法院審查高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行拘提的合法性，但首爾中央地方法院昨晚駁回，尹錫悅將繼續遭到拘留。

負責調查此案的公調處今天要求尹錫悅接受訊問，但尹錫悅的律師石東炫稱他不會出席，並透過聲明表示：「他在（被捕）首日已充分表達基本立場，我們認為沒理由也沒必要進行這種問答式的反覆溝通。」

尹錫悅先前不配合調查人員訊問，昨天也以健康問題為由拒絕配合調查。

韓聯社引述公調處說法指出，48小時的拘提時效一度因法院審查尹錫悅方面提出的逮捕異議而暫停，預計今天晚間屆滿。

石東炫今天表示，預計公調處將聲請羈押，但希望法院研議時「能更謹慎及全面考量（此次逮捕的）非法性」。

面對南韓政局混亂，北韓近來基本保持沉默，但北韓官方媒體「勞動新聞」（Rodong Sinmun）今天報導尹錫悅2天前被捕的消息，並稱「尹錫悅未循法律程序，為一己私利破壞國家秩序」。