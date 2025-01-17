戒嚴原因 尹錫悅歸咎陸駭客

南韓憲法法院十六日就總統尹錫悅彈劾案第二次開庭，尹錫悅的律師主張，他去年十二月宣布戒嚴是因為國會選舉弊端，計票疑似遭北韓、中國大陸駭客竄改。

尹錫悅去年十二月三日突然戒嚴，數小時後依國會表決結果解除，他於同月十四日遭國會彈劾，旋即停職，待憲法法院做出裁決。憲法法院今天第二次開庭審理。

尹錫悅十五日遭調查戒嚴事件的南韓檢警拘提，就他涉嫌內亂罪展開偵訊，但尹錫悅十六日以身體不適為由拒絕應訊，律師還向法院抗告，稱拘提不合法，法院仍在審理。

在憲法法院，尹錫悅如同第一次開庭一樣未親自出席。尹錫悅律師團說，他宣布戒嚴的原因是收到許多關於「選舉舞弊」舉報，懷疑中國、北韓駭入中選會系統，混入假票，為避免動搖民主根基，才做出戒嚴決定，並表示會提供相關證據。

憲法法院已接受尹錫悅方面申請，要求中選會提供中國籍工作人員名單調查。

律師團還指控在野黨共同民主黨利用國會過半優勢，使尹錫悅無法執行職務，他為守護憲法秩序宣布戒嚴，也在共同民主黨國會過半妨礙下無法發揮效果。

律師團還說，總統彈劾案不是為了守護憲法，而是為了剝奪尹錫悅的總統職權。律師團還主張這次戒嚴是「和平戒嚴」，尹錫悅未曾指示軍隊癱瘓國會，也沒有要求動武。

國會則主張尹錫悅在並未發生戰爭、動亂狀況下戒嚴，未按程序經過國務會議討論並限制國會活動，違反憲法與戒嚴法。