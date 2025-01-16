尹錫悅方拒絕配合調查 法院傍晚審查逮捕適切性

韓國總統尹錫悅被捕，但在第一天拒絕提出陳述後，今天以健康不佳為由拒絕配合調查；尹錫悅方也就這次逮捕行動聲請適切性審查，法院將在今天下午5時審理。

尹錫悅15日被捕後接受高級公職人員犯罪調查處（公調處）10個多小時調查，公調處事後說明，尹錫悅過程中行使緘默權，未提供任何答覆，原定今天上午進行的調查則因尹錫悅聲稱健康狀態不佳推遲至下午2時。

不過，尹錫悅的辯護律師尹甲根向媒體表示，尹錫悅身體狀況不佳、加上昨天已經充分表明立場，不會再配合調查。意指尹錫悅不會出席下午的調查。

尹錫悅方稱已在前日調查中大概說明了對緊急戒嚴適切性及內亂罪不成立的立場，具體審問內容將透過律師意見書答覆。

公調處目前仍堅持下午有必要進行進一步調查，表示會繼續等到下午2時。韓聯社報導指出，若尹錫悅持續拒絕配合調查，公調處可能將拘禁在首爾看守所的尹錫悅強制帶去調查室。

但考量到這次逮捕令時限只到17日上午10時33分，即使對尹錫悅強行進行調查，也可能因他持續行使緘默權而徒勞無功。

此外，尹錫悅方已向法院聲請進行逮捕適切性審查，首爾中央地方法院今天下午5時將就此開庭，尹錫悅可能親自出席。

法院接受聲請後須在48小時內審問被捕嫌疑人，並調查調查單位文件及證據，裁決這次逮捕行動是否合法，若裁決不適當，嫌疑人即可獲釋。法院從接受調查單位提出文件及證物起算，至判決出爐為止皆不計入逮捕令時限的48小時內；若法院判決這次逮捕沒有問題，尹錫悅獲釋時間將延後。