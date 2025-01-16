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尹錫悅以健康為由推遲上午訊問！公調處：延至下午2點開始

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅15日晚間被移送至首爾看守所。歐新社
南韓總統尹錫悅15日晚間被移送至首爾看守所。歐新社

南韓總統尹錫悅15日被捕後接受訊問超過10小時，但他行使緘默權且拒絕讓偵訊過程錄影，晚間移送首爾看守所。公調處表示，原本計畫16日上午再向尹錫悅問話，但尹錫悅以健康情況為由要求推遲，因此改於當地時間下午2時進行（台灣時間下午1時），預計尹錫悅將繼續保持沉默。

此外，南韓憲法法院也會在16日下午，就尹錫悅被彈劾的案件進行第二次庭審。在14日的首次庭審中，尹錫悅未出席，因此未能正式啟動審訊程序。根據規定，如果本次尹錫悅再次缺席，法院將可以在當事人缺席的情況下進行審理。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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