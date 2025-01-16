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尹錫悅最慘下場…彈劾 解職 判重刑

聯合報／ 編譯周辰陽張佑生／綜合報導
遭南韓國會彈劾停職的總統尹錫悅15日上午被捕，抵達位於果川市的公調處。法新社
遭南韓國會彈劾停職的總統尹錫悅15日上午被捕，抵達位於果川市的公調處。法新社

南韓檢警昨天拘提遭國會彈劾停職的總統尹錫悅，他被控的內亂罪是南韓總統沒有豁免權的少數罪名之一，一旦被判有罪，將面臨巨額罰款、終身監禁甚至死刑，雖南韓已暫緩執行死刑，但最糟糕的情況是被判重刑並被憲法法院趕下台。

尹錫悅可被拘留接受偵訊最多四十八小時，公調處接著必須決定釋放或向法院聲請羈押，法界咸認公調處會向法院聲請羈押尹錫悅廿天，聲請理由包括罪證確鑿、有逃亡及滅證之虞，而法院既已批准以內亂罪核發拘票，應也會准予檢方的羈押聲請。

羈押期限為廿天，檢方必須在廿天內起訴，起訴後將由法院裁定是否繼續羈押。據了解，公調處與最高檢察廳達成共識，公調處會在羈押屆滿前十天將案件移給檢方起訴。

政治方面，尹錫悅彈劾案正在憲法法院審理，在二月初之前已安排五次開庭，最近一次是十六日。由於尹錫悅這兩天將在公調處應訊，十六日恐難到憲法法院出庭，往後他是否會出庭仍不確定。

南韓憲法法院去年十二月十四日收到尹錫悅彈劾案，八名法官必須在一百八十天內作出裁決，若有六人以上認可彈劾案，彈劾就成立，尹錫悅將被解除總統職務，六十天內重新舉辦總統大選。若判決彈劾案不成立，尹錫悅可復職。由於憲院有兩名法官將於今年四月十八日卸任，韓媒普遍預料憲院將在兩人卸任前裁定彈劾案。

尹錫悅上月宣布戒嚴，引發動盪持續至今，許多南韓民眾擔心民主的未來，連主要盟邦美國都相當擔憂。紐約時報說，尹錫悅宣布戒嚴，威脅南韓歷經數十年才得之不易的民主，英國衛報則說，如今他終於被捕，顯示法治正在占上風。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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