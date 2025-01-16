晚餐大醬湯 尹錫悅訊後送獨居房

南韓總統尹錫悅涉犯內亂罪遭拘提，偵訊至昨夜被送往京畿道義王市首爾看守所收容在三坪大小的獨居房；他入所時必須接受身分檢查及簡單體檢，與其他審前羈押人員作息一樣，每天早上六時卅分起床、夜間九時熄燈。

負責運作監獄和看守所的南韓矯正本部規定和菜單顯示，每天提供收容人熱量兩千五百大卡以內的食物，每餐費用約為一千六百韓元（約台幣卅六元）。

據首爾看守所提供的資訊，昨晚餐菜色有豆芽湯、烤牛肉、泡菜、辣椒和包飯醬，但尹錫悅在公調處被偵訊至晚間九時許，中午吃盒飯、晚餐是大醬湯。

依規定，拘提後只能偵訊四十八小時，法界咸認尹錫悅將遭羈押廿天。尹錫悅去年十二月三日晚間宣布戒嚴，當時的國防部長金龍顯、防諜司令官呂寅兄、首都防衛司令官李鎮遇都已遭羈押。

尹錫悅遭羈押的地點可被指定為受戒護區域，適用總統維安法，總統警護處可在周遭和內部進行搜索和維安。