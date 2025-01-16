南韓史上首名被捕現任總統 尹錫悅移送首爾看守所

因宣布戒嚴涉嫌內亂罪的南韓總統尹錫悅，十五日在首爾漢南洞總統官邸遭檢警拘提，是南韓史上首名被捕現任總統。尹錫悅從早到晚接受偵訊，但他行使緘默權且拒絕讓偵訊過程錄影。

韓聯社等韓媒報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）說，尹錫悅當天上午十一時起接受兩個半小時訊問，下午二時四十分至五時五十分，分別再接受兩名檢察官訊問。晚餐後，公調處表示晚間九時四十分已結束當天偵訊，暫沒理由漏夜偵訊。尹錫悅其後送往首爾看守所，收容在面積約三坪的獨居房。

公調處訊問尹錫悅時限為四十八小時，之後須將他釋放，或向法院聲請羈押，最多廿天。這次大動作逮捕能否取得具體成果還不一定。

對尹錫悅的拘提由公調處、警方和國防部組成的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）執行。公調處車輛在當地十五日凌晨約四時廿分（台灣同日凌晨三時廿分）抵達總統官邸，五時左右向總統警護處出示拘票。

不同於公調處三日首次拘提與總統警衛對峙五小時未果，聯偵組在十五日上午十時卅三分成功逮捕尹錫悅。

檢警這次出動五千人，約一千兩百人兵分多路進入總統官邸，其他人在官邸附近維持秩序，防止聲援尹錫悅的群眾出現不理性行動。

電視畫面可見，約廿名調查員爬梯子進入總統官邸園區，許多背後標有「警方」、「公調處」的人員從大門進入，還有員警嘗試透過替代的山間健行路徑進入官邸，公調處人員也一度試圖擠過官邸外聚集的尹錫悅支持者。整個過程至少一人受傷。總統警護處人員這次抵抗力道明顯緩和，讓檢警順利抓人。

尹錫悅前往公調處前發布預錄影片，聲稱他接受調查是為防止前線人員和支持群眾爆發流血衝突，不代表承認公調處具有調查權。他並指控檢調違法拘提他，讓南韓法治徹底瓦解，還發表公開信稱他宣布戒嚴是為了維護民主，克服國家危機。尹錫悅的律師石東炫說，尹錫悅是主動接受調查。

尹錫悅去年十二月十四日因戒嚴風波遭國會彈劾停職，此前一直深居官邸；其去留將由憲法法院決定。先前調查指出，他在宣布戒嚴的六小時中，命令軍隊「用斧頭」或「必要時開槍」闖進國會，把議員「拖出來」，還下令逮捕政敵，封鎖在野黨黨部。國會取消戒嚴並彈劾他後，尹錫悅仍誓言 「戰鬥到底」，躲在官邸藉由警衛保護，無視檢調傳喚。

南韓代理總統崔相穆在拘提行動進行時聲明，這是維持南韓秩序和法治的關鍵時刻。執政的國民力量黨國會黨鞭權性東則說，檢警法院已成為在野黨的打手。

美國白宮國安會發言人十五日聲明，美方堅定支持南韓人民。日本內閣官房長官林芳正說，嚴肅關注南韓局勢，日韓關係重要性不會改變。中國大陸外交部發言人郭嘉昆說，中韓為重要鄰國和合作夥伴，不置評韓方內政。