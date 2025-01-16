總統警護處未擋、人海戰術奏效 南韓檢警順利拘提尹錫悅

南韓公調處和警方昨天上午持拘票拘提總統尹錫悅到案，與上次首度出手無功而返，形成鮮明對比。韓媒報導，成功關鍵在於心理戰和人海戰術奏效，估計這次南韓檢警出動約五千人。

韓聯社等韓媒報導，此次順利拘提尹錫悅，最大原因莫過於總統警護處的消極態度和人數劣勢。

警方和公調處人員一早就進入總統官邸外大門，總統警護處人員幾乎沒有抵抗，讓調查人員順利通過由巴士等障礙組成的三道防線。另外，這次派出一千兩百名警力進入官邸園區內，規模是上回的十倍，目的就是要以人海戰術壓倒官邸內死守尹錫悅的人力。

公調處一月三日執行第一次逮捕行動僅約一百五十人到場，雖突破兩道防線抵達總統官邸外，但遭到警護處和首都防衛司令部第五十五警衛團共約兩百人組成的「人肉盾牌」阻擋，在對峙長達五小時後無功而返。根據軍事作戰守則，進行攻防戰時，成功作戰的理想攻守比例為三比一以上，才能大幅提高成功機會。

此外，公調處上周已警告，總統警護處人員若阻止逮捕尹錫悅將會被捕，配合拘提者則寬大處理。公調處人員十五日進入官邸時，還在門前豎起警告標語：「干擾公職人員執行拘提者，可能被視為犯罪分子被捕。」報導指出，不少總統警護處人員認為「不應阻止拘提」。

總統警護處事前已指示人員可以不參與這次維安任務，也可安排休假。

除了進入官邸園區的公調處和警察廳國家偵查本部特別調查團人員一千兩百人，警方還出動五十四個機動隊共三千兩百名警力在官邸周圍維持秩序，比三日的約兩千七百人更多。