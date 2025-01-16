尹錫悅被捕…民眾有人歡呼 有人錯愕

南韓總統尹錫悅昨遭拘提，南韓媒體報導，許多民眾得知消息後熱烈歡呼，開心表示「可以好好過春節」，但尹錫悅支持者則一片錯愕，有的支持者還強調尹錫悅是「自願應訊，不是被捕」。

尹錫悅昨被拘提後送至公調處所在果川政府大樓應訊。南韓媒體採訪官邸附近民眾，揮舞著「立即逮捕內亂首腦尹錫悅」紙牌的五十四歲金某對記者表示：「在常識和憲法回歸正軌的過程中，我們看到了成果，這是國民的勝利。」

另名六十歲金某表示，即使是總統，違反憲法也應該受到懲罰。他前天深夜十一時到場參加反對尹錫悅集會，還說尹錫悅預錄為自己辯駁的影片很可笑，「因為太荒謬了」。

一名在江原道某政府機構工作的廿歲女性說，「看到執行拘票後，心情感到舒爽」；忠清北道青州市卅歲鄭某說，「無論如何，今天總統終於被逮捕了，至少可以安心過春節了」。

不過，尹錫悅的保守派支持者則認為尹並非被捕，而是自願接受調查。京畿南楊州七十五歲的男士說，這不過是想羞辱總統罷了；一名來自京畿道的六十多歲金女士表示，他可能是自願應訊，根本不確定是不是逮捕。

南韓網路上也壁壘分明，有人充斥歡呼聲，肯定檢警抓人，「積壓已久的憤怒終於釋放了」，但也有人說「我們輸給共產黨、這篇報導不能相信」。