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尹錫悅：戒嚴是總統權力非犯罪

聯合報／ 編譯張佑生徐榆涵／綜合報導
南韓總統尹錫悅的支持者十五日在首爾總統官邸附近集會，現場螢幕播放尹錫悅被捕後公布的預錄畫面，為宣布戒嚴辯護。（美聯社）
南韓總統尹錫悅的支持者十五日在首爾總統官邸附近集會，現場螢幕播放尹錫悅被捕後公布的預錄畫面，為宣布戒嚴辯護。（美聯社）

南韓總統尹錫悅被控非法宣布戒嚴涉犯內亂罪遭拘提，臉書官方帳號貼有親筆信強調「戒嚴不是犯罪，戒嚴是為了民主法治、是總統為克服國家危機可行使的權力。」他還發布預錄影片稱拘提程序非法無效，為防止流血才應訊。

這次尹錫悅透過影片發表對國民談話，是去年十二月十四日國會表決通過彈劾案後，時隔卅二天再次露面，也是他宣布緊急戒嚴之後，第六次公開表明立場。

尹錫悅在逾九千字的致人民親筆信中說，「被彈劾後才感覺到我是總統」，稱他經過廿六年公職生涯及八個月競選，當選總統、交接到就職後每天忙得不可開交，「雖然很多人建議我要有總統的樣子，享受權威跟休息，但我就任後的國內外情勢並不樂觀」。

他細數任期內政績後表示，這是他公職生涯以來第四次被停職，「周圍的人都要我適度妥協，問我要不要走簡單一點的路，或說我愚蠢」，但「我的愚蠢決斷，就是我對自由民主主義及法治主義不變的信念」。

尹錫悅聲稱，國家面臨外部勢力聯手奪權的反國家行為、在野黨癱瘓國政及選舉舞弊等危機，相當於戰時的國家緊急狀態，並重申戒嚴正當性，「戒嚴不是犯罪，戒嚴是總統為克服國家危機行使的權力」，強調戒嚴不是為了獨裁，「無論如何我都不會後悔」。

尹錫悅還透過預錄影片發表聲明，指控檢方非法拘提搜查，他為了避免流血衝突才決定接受公調處訊問。他在官邸預錄的影片中說，感謝大眾支持，「身為應守護大韓民國憲法與法律體系的總統，回應這種非法且無效的程序並不代表承認，而是為了防止不光彩的流血事件」，並指「很遺憾的是，這個國家的法律已完全瓦解」。

尹錫悅說，「雖然我遭到不公平待遇，但希望我們國民今後發生刑事案件時不會如此」。尹錫悅也表示看到青年們重新認識到了自由民主主義的重要性，表現出對此的熱情，「我覺得現在是法律崩潰和黑暗時期，但這個國家的未來充滿希望」。

調查顯示，尹錫悅上月三日宣布戒嚴時，派出上千軍人攜帶實彈準備封鎖國會、中央選舉委員會及最大在野黨共同民主黨黨部，還要求逮捕主要政敵、控制批評他的媒體。戒嚴被國會投票取消後，尹錫悅雖被彈劾停職，但多次拒絕檢警傳訊。

南韓總統尹錫悅臉書官方帳號上傳他被捕前寫下的親筆信。圖╱取自臉書
南韓總統尹錫悅臉書官方帳號上傳他被捕前寫下的親筆信。圖╱取自臉書

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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