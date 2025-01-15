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尹錫悅被捕 支持與反對彈劾陣營仍拉鋸

中央社／ 首爾15日專電

韓國總統尹錫悅今天被捕，支持與反對彈劾的陣營從總統官邸前一路較量到公調處門外，對戒嚴事件的認知仍有差距。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）車輛今天凌晨4時20分左右抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，現場早早就有雙方陣營支持者駐守。根據警方非正式統計，官邸附近聚集的反對彈劾及贊成陣營支持者各有2900多人及2300多人。

公調處宣布上午10時33分已逮捕尹錫悅後，現場的尹錫悅支持者紛紛發出不甘的怒吼，也有民眾躺在地上表達不滿，紛紛表示要跟到位於京畿道果川市的公調處，「繼續守護尹總統」。

保守派支持者撤守後，原本擠滿示威民眾的漢南大路旁只剩下收攏的警方護欄及連日集會清理出的垃圾袋。還有一些要求尹錫悅立刻請辭下台的進步派支持者在路邊集會，但規模較先前小上許多。

尹錫悅上月3日突然宣布戒嚴，數小時後依國會表決結果解除，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，同時面臨內亂罪調查。但尹錫悅與辯護律師主張調查及審判程序有違法疑慮，不願配合出席。

正反陣營的較勁跟著尹錫悅來到果川。如同調查在尹錫悅拒絕提出陳述下膠著，正反陣營就戒嚴風波與彈劾案的認知也難以達成共識。

一名70多歲的朴先生集會結束後仍徘徊在官邸一帶。朴先生對中央社記者表示，他對尹錫悅被捕感到相當遺憾，「突然發布戒嚴雖然並不可取，但因此就使用不正確的方式拘留調查總統也不可取」。

朴先生說，雖然總統之後可能因為發布戒嚴令而下台，但他認為這罪不至於要被懲罰，希望當局依法處理。

30多歲的上班族鄭小姐則相當認同公調處逮捕尹錫悅的做法。

「這段時間有太多人因為這件事受苦，包括肉體與心靈上的，我認為應該要盡快處理比較好。」她表示，當前韓國社會因為對內、外的各種因素很不穩定，希望事情趕快解決，讓國家早日找回安定。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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