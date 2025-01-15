尹錫悅被捕 白宮稱讚賞南韓依據憲法行事
南韓總統尹錫悅15日遭逮捕，因去年12月初的戒嚴事件接受調查。美國同日重申對南韓人民的堅定支持，表示讚賞南韓依據憲法行事的作為。
韓聯社報導，白宮國安會一名發言人發布聲明，重申美國對南韓的承諾堅如鋼鐵。該聲明說，「美國堅定支持韓國人民。我們重申我們對法治的共同承諾，我們也讚賞大韓民國及其公民依據憲法行事所做的一切努力」。
該聲明並說，美國持續致力與南韓代理總統崔相穆和韓方政府合作，「我們重申美國對美韓同盟持久力量的信心，以及我們對大韓民國防衛堅如鋼鐵的承諾」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言