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尹錫悅被捕 白宮稱讚賞南韓依據憲法行事

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
遭南韓國會彈劾停職的總統尹錫悅15日上午被捕，抵達位於果川市的公調處。法新社
遭南韓國會彈劾停職的總統尹錫悅15日上午被捕，抵達位於果川市的公調處。法新社

南韓總統尹錫悅15日遭逮捕，因去年12月初的戒嚴事件接受調查。美國同日重申對南韓人民的堅定支持，表示讚賞南韓依據憲法行事的作為。

韓聯社報導，白宮國安會一名發言人發布聲明，重申美國對南韓的承諾堅如鋼鐵。該聲明說，「美國堅定支持韓國人民。我們重申我們對法治的共同承諾，我們也讚賞大韓民國及其公民依據憲法行事所做的一切努力」。

該聲明並說，美國持續致力與南韓代理總統崔相穆和韓方政府合作，「我們重申美國對美韓同盟持久力量的信心，以及我們對大韓民國防衛堅如鋼鐵的承諾」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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