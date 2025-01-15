尹錫悅方稱被迫受調查 16日出席彈劾案可能性低

韓國總統尹錫悅今天上午被捕，他的辯護律師主張公調處作法相當於逼迫尹錫悅接受調查；對於16日將舉行的彈劾案第2次開庭，仍保持「相關爭議解決後才會出席」立場，加上調查可能持續至明天，尹錫悅不太可能出席。

尹錫悅的辯護律師石東炫今天在首爾高等檢察廳前向媒體表示，憲法法院審理彈劾案的相關爭議都解決，尹錫悅很願意積極出庭，雖然明天因為高級公職人員犯罪調查處（公調處）「無理的逮捕行動」，尹錫悅很有可能處於被拘禁狀態，但立場不變。

尹錫悅今天上午被捕，目前正在位於京畿道果川市的公調處接受調查，由於逮捕令時限僅48小時，公調處可能進一步向法院聲請拘留令。媒體關心若如此，尹錫悅是否會在出席法院的拘留前嫌疑人審問程序時親自發表意見，石東炫表示同意。

他也補充，若公調處向其所屬的首爾中央地方法院聲請拘留令，尹錫悅自然也會行使相應的權利。公調處獲發的逮捕令是由首爾西部地方法院簽發，尹錫悅方主張公調處受首爾中央地方法院管轄，不應向其他法院聲請，相關逮捕行動也屬違法。

對於尹錫悅今天被捕，石東炫重申尹錫悅是不希望雙方人員因逮捕行動造成憾事，因此主動向公調處表示會出席接受調查，但公調處先行向媒體宣布戒嚴聯合偵查組（聯偵組）已在上午10時33分逮捕尹錫悅的消息。