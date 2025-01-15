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尹錫悅9000字向人民致親筆信！喊冤「戒嚴不是犯罪」：是總統權限

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尹錫悅9000字向人民致親筆信！喊冤「戒嚴不是犯罪」：是總統權限

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅臉書官方帳號稍早上傳他被捕前寫下的親筆信。圖╱取自臉書
南韓總統尹錫悅臉書官方帳號稍早上傳他被捕前寫下的親筆信。圖╱取自臉書

南韓總統尹錫悅今早遭到公調處執行拘提，目前在公調處總部接受訊問，臉書官方帳號稍早上傳他被捕前寫下的親筆信，強調「戒嚴不是犯罪」，重申戒嚴是總統為克服國家危機可行使的權限。

尹錫悅在這封逾9000字的致人民親筆信說，「被彈劾後才感覺到我是總統」，稱他經過26年公職生涯及8個月競選，當選總統、交接到就職後每天忙得不可開交，「雖然很多人建議我要有總統的樣子，享受權威跟休息，但我就任後國內外情勢並不樂觀」。

他細數任期內政績後表示，這已是他公職生涯以來第4次被停職，「周圍的人都要我適度妥協，問我要不要走簡單一點的路，或說我愚蠢」，但「我的愚蠢決斷就是我對自由民主主義及法治主義不變的信念」。

他聲稱，國家面臨外部勢力聯手奪權的反國家行為、在野黨癱瘓國政及選舉舞弊等危機，相當於戰時的國家緊急狀態，並重申戒嚴正當性，稱「戒嚴不是犯罪，戒嚴是總統為克服國家危機行使的權力」，強調戒嚴不是為了獨裁，「無論如何，我都不會後悔」。

尹錫悅稍早透過預錄影片發表聲明，指控檢方非法搜查，但為避免流血衝突，才決定接受公調處訊問。

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南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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