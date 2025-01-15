只能扣48小時就得放人？錯！檢方聲押尹錫悅可達20天

南韓總統尹錫悅因涉嫌內亂罪15日被拘提到案，今天的偵訊告一段落後，預計將被送往京畿道義王市首爾拘留所，3坪大小的獨居房。

因為是緊急拘票，所以只能扣留尹錫悅48小時。法界咸認，公調處（CIO）會聲請正式的拘票，扣留時間將可延長為20天。聲請條件包括罪證確鑿、有逃亡滅證之虞。

尹錫悅去年12月3日晚間突然宣布戒嚴，當時的國防部長金龍顯、防諜司令官呂寅兄、首都防衛司令官李鎮遇都已經遭到羈押。

公調處與最高檢察廳達成共識，尹錫悅被羈押20天後提起上訴。由於只有檢方才能起訴現任總統，所以公調處會在羈押的前10天將案件轉移給檢方。

當尹錫悅遭到羈押後，首爾拘留所可以被指定為受戒護區域，適用總統維安法。先前阻擋公調處人員拘提尹錫悅的總統警衛處，又可以登場，在拘留所周遭和內部進行搜索和維安。

尹錫悅在預錄的影片中說，「雖然我遭到不公平待遇，但希望我們國民今後發生刑事案件時不會如此。」尹錫悅也向支持他的民眾表示，非常感謝大家的愛與支持。尹錫悅說，特別是看到青年們重新認識到了自由民主主義的重要性，表現出對此的熱情，「我覺得現在是法律崩潰和黑暗時期，但這個國家的未來充滿了希望。」

自去年12月14日彈劾案表決通過後，這是尹錫悅透過影片發表對國民談話後時隔32天再次正式露面。這也是尹錫悅宣布緊急戒嚴之後，加上先前的對國民談話，第六次公開表明立場。