尹錫悅「行使緘默權」拒配合上午場訊問！午餐是便當 下午場調查繼續

南韓總統尹錫悅今早遭到公調處執行拘提，目前在公調處總部接受調查，最新消息指出，尹錫悅正行使緘默權、拒絕回答問題，且不同意進行調查錄影。

News 1等報導，公調處官員15日稍早被記者問及，尹錫悅對調查有何反應時表示，目前尹行使緘默權，拒絕回答任何問題。

根據公調處消息，尹錫悅於上午11時起至下午1時半在338號錄影調查室接受約2個半小時的訊問。公調處計畫於下午2時40分左右再次進行調查。

公調處官員並指出，由於尹錫悅拒絕，因此無法進行錄影。

此外，據說尹錫悅的午餐是盒裝便當，但消息人士稱不知尹有無進食。

報導指出，上午針對尹錫悅的被告調查由公調處副處長李載昇主持，下午將由公調處緊急戒嚴特別小組（TF）組長李大煥接手調查。