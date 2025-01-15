韓檢警逮捕尹錫悅成功關鍵曝！韓媒：心理戰和人海戰術奏效

南韓公調處和警方15日凌晨4時20分左右抵達總統官邸，在出示逮捕令並跨越三道防線後，於上午10時33分順利將尹錫悅逮捕到案，而公調處此次二度逮捕行動成功，與上次首度執行逮捕令的情況形成鮮明對比，韓媒報導，成功關鍵在於心理戰和人海戰術的奏效。

韓聯社等報導，此次逮捕令能執行得如此順利，最大原因莫過於總統警護處的消極態度和人數劣勢，警方和公調處人員今天一早就進入總統官邸外的大門，總統警護處人員幾乎沒有抵抗，讓調查人員順利通過由巴士等障礙組成的三道防線。

警方今次動員1200人，進入官邸園區內，規模是上回的10倍，目的就是要以人海戰術，壓倒官邸內死守尹錫悅的人力。

相較之下，公調處1月3日執行的第一次逮捕行動時，公調處與警方等聯合調查組僅約150人到場，突破二道防線抵達總統官邸外，但遭到總統警護處和首都防衛司令部第55警衛團，共約200人組成「人肉盾牌」阻擋，在對峙長達5小時後無功而返。

根據軍事作戰守則，進行攻防戰時，成功作戰的理想攻守比例為3比1以上，才能大幅提高成功機會。

此外，公調處上周已警告，總統警護處人員若阻止逮捕尹錫悅，將會被捕，配合拘提者則寬大處理。公調處人員今天進入官邸時，還在門前豎起警告標語，寫著：「干擾公職人員執行拘提者，可能被視為犯罪分子遭逮。」

報導指出，不少總統警護處人員也認為「不應阻止拘提」。總統警護處事前已指示人員可以不參與今次維安任務，也可安排休假。