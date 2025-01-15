快訊

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

尹錫悅9000字向人民致親筆信！喊冤「戒嚴不是犯罪」：是總統權限

北捷多元支付閘門啟用時間確定了！這些新付款方式都能「嗶」進站

尹錫悅被捕 日政府：日韓關係不變持續緊密溝通

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本內閣官房長官林芳正。路透資料照
日本內閣官房長官林芳正。路透資料照

日本內閣官房長官林芳正今天針對韓國總統尹錫悅遭逮捕表示，「關於連串動向，抱持特別且重大關心密切關注」。林芳正也說，日韓關係不變，將持續與韓國政府緊密溝通。

韓國戒嚴聯合偵查組（聯偵組）今天上午逮捕總統尹錫悅，成為韓國憲政史上首例現職總統被逮捕。尹錫悅稍早已抵達公調處大樓。

日本共同社及日本放送協會（NHK）報導，林芳正說，對日本來說，韓國作為因應國際社會課題的夥伴，是應該保持合作的重要鄰國，「在當前的戰略環境下，日韓關係重要性不變」。

日本外務省官員說，「韓國內政混亂可能還會持續一段時間，在美國川普政府將上台之際發生這樣的事，有點吃不消」，表達出此事可能影響日美韓合作的憂慮之意。

但另一位外務省官員說，「不管領導人怎麼變動，3國合作框架很重要，將在事務層級穩步持續對話」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

南韓公調處證實：已逮捕尹錫悅

尹錫悅已確認遭逮捕：南韓首位在任內被捕的總統

韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入！韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

今2度嘗試逮捕尹錫悅！南韓公調處已利用梯子進入官邸院內

相關新聞

尹錫悅9000字向人民致親筆信！喊冤「戒嚴不是犯罪」：是總統權限

南韓總統尹錫悅今早遭到公調處執行拘提，目前在公調處總部接受訊問，臉書官方帳號稍早上傳他被捕前寫下的親筆信，強調「戒嚴不是...

只能扣48小時就得放人？錯！檢方聲押尹錫悅可達20天

南韓總統尹錫悅因涉嫌內亂罪15日被拘提到案，今天的偵訊告一段落後，預計將被送往京畿道義王市首爾拘留所，3坪大小的獨居房。

南韓陷政治混亂6周 戒嚴風波「前因後果」時間表一次看

南韓總統尹錫悅自去年底頒布戒嚴令，並派士兵和直升機進駐國會以來，令南韓陷入長達6週的政治動盪。尹錫悅被迫收回戒嚴令後即遭...

韓國人看尹錫悅被捕反應曝！尹粉一片錯愕 網嗨翻「過好年囉」

南韓總統尹錫悅15日遭戒嚴聯合偵查組（聯偵組）逮捕，成為南韓史上首位被逮捕的在位總統，一時成為國際媒體關注熱點。至於南韓...

尹錫悅「行使緘默權」拒配合上午場訊問！午餐是便當 下午場調查繼續

南韓總統尹錫悅今早遭到公調處執行拘提，目前在公調處總部接受調查，最新消息指出，尹錫悅正行使緘默權、拒絕回答問題，且不同意...

訊問尹錫悅前先茶敘？面對200頁指控 尹錫悅抗辯絕招竟是緘默？

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）15日拘留涉嫌發動內亂的總統尹錫悅，距離1203緊急戒嚴事件已過43天，是南韓憲政史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。