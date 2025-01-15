尹錫悅被捕 日政府：日韓關係不變持續緊密溝通
日本內閣官房長官林芳正今天針對韓國總統尹錫悅遭逮捕表示，「關於連串動向，抱持特別且重大關心密切關注」。林芳正也說，日韓關係不變，將持續與韓國政府緊密溝通。
韓國戒嚴聯合偵查組（聯偵組）今天上午逮捕總統尹錫悅，成為韓國憲政史上首例現職總統被逮捕。尹錫悅稍早已抵達公調處大樓。
日本共同社及日本放送協會（NHK）報導，林芳正說，對日本來說，韓國作為因應國際社會課題的夥伴，是應該保持合作的重要鄰國，「在當前的戰略環境下，日韓關係重要性不變」。
日本外務省官員說，「韓國內政混亂可能還會持續一段時間，在美國川普政府將上台之際發生這樣的事，有點吃不消」，表達出此事可能影響日美韓合作的憂慮之意。
但另一位外務省官員說，「不管領導人怎麼變動，3國合作框架很重要，將在事務層級穩步持續對話」。
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