南韓公調處證實：已逮捕尹錫悅

南韓警方與公調處人員今晨前往總統官邸，第二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令。韓聯社、KBS等消息指出，尹錫悅將自行走出總統官邸接受拘捕，並被帶至公調處接受調查。公調處則表示，已於當地時間10時33分執行對尹錫悅的逮捕令。

尹錫悅律師團代表律師石東炫當地時間上午10時表示，「如果公調處和警方從官邸撤出，我們將盡快前往公調處。」稱今天上午就會抵達公調處接受訊問。

約莫半小時後，公調處人員已執行對尹錫悅的逮捕令。

尹錫悅方面稍早傳出希望自行離開官邸，前往公調處接受訊問，但公調處回應，目前不考慮讓尹錫悅自願到案接受調查，稱此前從未有過發出逮捕令後還自願到案的前例。